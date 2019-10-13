السعودية وفلسطين ..موعد المباراة والقنوات الناقلة

رياضة
السعودية وفلسطين ..موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام مباراة السعودية وفلسطين يوم الثلاثاء 15 تشرين الأول/ أكتوبر، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.

وتغلب المنتخب السعودي على سنغافورة بثلاثية نظيفة في الجولة السابقة، ليتصدر المجموعة الرابعة على الرغم من تعادله في الجولة الأولى أمام اليمن.

وتمتلك السعودية 4 نقاط بالصدارة، بفارق الأهداف عن المنتخب السنغافوري.

في المقابل افتتح منتخب فلسطين التصفيات الآسيوية بالفوز على منتخب أوزبكستان بهدفين دون رد، قبل ان يخسر أمام سنغافورة (2/1).

وتمتلك فلسطين 3 نقاط بالمركز الرابع، وبفارق الأهداف فقط عن المنتخب الأوزبكستاني صاحب المركز الثالث.

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وتجري مباراة السعودية وفلسطين في الساعة الرابعة بتوقيت سوريا والسعودية، وستنقل عبر قنوات فلسطين الرياضية والقناة الرياضية السعودية.
مراسلون – رياضة

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