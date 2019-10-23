السعودية هند القحطاني تستفز الرواد بملابس الهالوين ( فيديو )

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السعودية

أثارت السعودية هند القحطاني ضجة واسعة بين أوساط الرواد السعوديين بعدما شاركت مقطع فيديو جديد لها ، بدت خلاله برفقة ابنتها في إحدى حفلات ” الهالوين ” في الولايات المتحدة الأمريكية .

أطلت خلاله القحطاني وقد وحدت ملابسها مع ابنتها وظهرت مرتدية فستاناً قصيراً نسقته مع مكياج صاخب يلائم تفاصيل العيد الشهير ، الأمر الذي عرضها لانتقادات واسعة من قبل النشطاء الذين اعتبروا ظهورها مستفز وملابسها فاضحة .

يشار إلى أن هند القحطاني ناشطة سعودية تعيش مع ابنتها في الولايات المتحدة الأمريكية ، ودائماً ما تثير الجدل من خلال المقاطع المصورة التي تخرج بها عبر صفحاتها والتي كان آخرها فيديو توجهت خلاله إلى الرجل السعودي مطالبة بالتخلي عن نظرته المجردة للمرأة فهي ليست جسد فقط .

وكانت الناشطة السعودية قد أثارت الجدل قبل فترة بعدما خرجت معلنة تأييدها للمثلية الجنسية ، وقالت أنه يجب على الجميع احترام الاختلاف فهناك من ينادي بارتداء الحجاب ونحترمه ولذلك يجب علينا احترام جميع الآراء مهما اختلفت .

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