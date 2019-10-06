السعودية تسمح بإسكان المرأة بلا محرم في نزل السياحة

نقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أحمد الخطيب، إمكانية إسكان المرأة من دون محرم في مرافق الإيواء السياحي.

وأشار الخطيب إلى أن الشرط الوحيد هو تقديم المرأة أصل إثبات الهوية (الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة، أو الإقامة لغير السعوديات)، وكذلك إثبات جواز السفر لمن لا تتطلب إصدار تصريح إقامة لها.

وبحسب “عكاظ”، أكد الخطيب في قراره أن على مرافق الإيواء السياحي عدم إسكان المرأة التي لا يتوفر لديها إثبات هوية، إلا إذا كانت رفقة أحد أقاربها، مع تسجيل بيانات قريبها.

وألغت الهيئة شرط إثبات تحقيق شخصية أو سجل الأسرة، في حال كان طالب السكن رفقة عائلته عند القدوم، بعد أن كان مطلباً إلزامياً في السابق، ويشمل ذلك “السعوديين، المقيمين، الزائرين الأجانب، السياح”.

يذكر أن وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت الخميس الفائت عن السماح بالتحاق النساء بالأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، برتب تتدرج من جندي أول إلى رقيب، في خطوة اعتبرها البعض تعزز إمكانية المرأة السعودية في تحصيل المزيد من حقوقها.