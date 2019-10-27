الجيش السوري ينتشر في الدرباسية على الحدود السورية التركية (صور )

انتشرت وحدات الجيش العربي السوري مساء اليوم في مدينة الدرباسية على الحدود السورية التركية بالريف الشمالي الشرقي للحسكة وسط مظاهر ترحيب من قبل الأهالي بعد أن انتشرت في عدة قرى وبلدات بريف رأس العين الشرقي لمواجهة العدوان التركي.

وذكرت وكالة أن وحدات من الجيش تقدمت من محور تل تمر بريف الحسكة الشمالي باتجاه الحدود مع تركيا وانتشرت في قرى “أم حرملة و باب الخير وأم عشبة والأسدية” بريف منطقة رأس العين الجنوبي الشرقي مقلصة المسافة التي تفصلها عن الحدود مع تركيا إلى بضعة كيلومترات.

ولفت الوكالة إلى حصول اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش العربي السوري وقوات الاحتلال التركي ومرتزقتها على محور قرى باب الخير وأم عشبة بريف رأس العين الشرقي.

إلى ذلك بدأت مجموعات “قسد” بالانسحاب من الشريط الحدودي بين سورية وتركيا بعمق 30 كم تنفيذاً لبنود سوتشي بحسب المراسل.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين صرح لـ سانا بأن الجمهورية العربية السورية ترحب بانسحاب المجموعات المسلحة في الشمال السوري إلى عمق 30 كيلو متراً وذلك بالتنسيق المباشر مع الجيش العربي السوري ما يسحب الذريعة الأساسية للعدوان التركي الغاشم على الأراضي السورية.

وانتشرت وحدات من الجيش أمس في 8 قرى على محور طريق تل تمر “رأس العين هي القاسمية والرشيدية والداوودية والعزيزية والسيباطية والجميلية وخربة الدبس والظهرة وأبو راسين والعريشة والكسرة لتصل إلى مشارف الحدود السورية التركية بالتوازي مع تسيير دوريات للشرطة العسكرية الروسية برفقة وحدة من الجيش على طريق تل تمر” رأس العين.