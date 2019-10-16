الجيش السوري يدخل عين العرب على الحدود السورية التركية ( فيديو )

دخلت وحدات الجيش العربي السوري إلى مدينة عين العرب الحدودية مع تركيا ، وذلك لأول مرة منذ 7 سنوات على خروج الجيش من المنطقة .

وذكرت وكالة سانا السورية أن وحدات الجيش السوري دخلت البلدة وسط ترحيب الأهالي والسكان بالقوات السورية

وذكرت وسائل إعلام أن الشرطة العسكرية الروسية رافقت وحدات الجيش خلال دخولها المدنية .

وخلال اليومين الماضيين وصلت وحدات الجيش إلى تخوم المدنية ، وحال تأخير دخولها انسحاب القوات الأمريكية منها ، والتي عمدت على تدمير معسكراتها المقامة داخل البلدة قبل انسحابها

وتعد عين العرب أهم معاقل “قوات سوريا الديمقراطية” شرق القوات ، وتحظى المدينة بأهمية استراتيجية على خارطة المنطقة الآمنة التركية المخطط لها في شمال شرق سوريا، كونها صلة الوصل بين مناطق عمليات الجيش التركي في ريف حلب الشمالي “درع الفرات” و”غصن الزيتون”، ومنطقة عمليات “نبع السلام”، شرق الفرات.