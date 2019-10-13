الجيش السوري يتحرك باتجاه شمال سوريا لمواجهة الغزو التركي

قالت وكالة سانا السورية أن وحدات من الجيش العربي السوري بدأت بالتحرك باتجاه الشمال لمواجهة العدوان التركي على الأراضي السورية

وذكرت الوكالة أن هذا التحرك يأتي خلال مواصة العدوان التركي هجومه على البلدات والمناطق الحدودية شمال الحسكة والرقة ، حيث ارتكبت قوات النظام التركي مجازر بحق الأهالي و قامت باحتلال بعض المناطق وتدمير البنى التحتية فيها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ورود أنباء عن اقتراب الجيش السوري من دخول مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي ، بعد اتفاق سوري مع الأكراد بوساطة روسية .

وفي السياق ، ذكرت سانا أن مسيرات بدأت تجوب شوارع الحسكة احتفالا بالإعلان عن بدء تحرك الجيش لمواجهة العدوان التركي