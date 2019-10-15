بالفيديو .. الجيش السوري يدخل قاعدة أمريكية قرب مبنج بعد انسحاب الأخيرة منها

نشر مراسل وكالة anna news الروسية شريط فيديو أظهر دخول وحدات الجيش السوري إلى قاعدة أمريكية قرب منبج وذلك عقب انسحاب القوات الأمريكية منها .

ويظهر بالفيديو القاعدة وقد جرى إخلائها من المعدات العسكرية والمدرعات الأمريكية قبيل إنسحاب الجيش الأمريكي منها

وكان الجيش السوري قد دخل يوم أمس الإثنين عشرات القرى والبلدات في ريفي الرقة والحسكة ، وذلك بهدف صد العدوان التركي على الشمال السوري

ومن أبرز المواقع التي دخلتها القوات السورية ، مدينة الطبقة ومطارها العسكري و منبج و عين عسى ، بالإضافة لتأمين سد الفرات وانتشار القوات في محيطه

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أعلن الإثنين ، انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا

المصدر : مراسلون