الجزائر تعلن تضامنها مع سوريا في مواجهة “العدوان التركي”

أعلنت الجزائر ​تضامنها الكامل مع سوريا في مواجهة “العدوان التركي” على شمال البلاد، مؤكدةً حرصها على سيادة وسلامة أراضي سوريا، ورفضها المساس بسيادة الدول.

وفي بيان لها أمس الأربعاء، أشارت وزارة الخارجية الجزائرية، إلى أن الجزائر “تتابع بانشغال بالغ الأحداث الخطيرة الحاصلة في شمال سوريا، مؤكدة تضامن الجزائر ​الكامل مع “دولة سوريا الشقيقة””.

وأضاف البيان أن “الجزائر تؤكد حرصها على سيادة وسلامة أراضي سوريا ووحدتها الترابية، مجددة في الوقت نفسه رفضها المبدئي القاطع المساس بسيادة الدول في جميع الظروف”.

يذكر أن جامعة الدول العريية قررت عقد اجتماع طارئ السبت المقبل لبحث “العدوان التركي” على منطقة شمال شرق سوريا، بينما يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم الخميس لبحث التطورات في المنطقة.

وبدأت تركيا، أمس الأربعاء، عملية عسكرية أطلقت عليها اسم “نبع السلام” في منطقة شمال شرق سوريا للقضاء على الوحدات الكردية التي تعتبرها أنقرة “تنظيماً إرهابياً”، في حين أدانت هذه العملية العديد من الدول حول العالم.