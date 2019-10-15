الثوم يعالج مرض جلدي يشتكي منه كثيرون

تعد إزالة الثالول باستعمال الثوم من الطرق الشائعة التي يسخدمها الكثير من الناس المصابين به، فالثالول أو الثؤلول هي عبارة عن أمراض وأورام جلدية حميدة تصيب الطبقات العليا من جلد الإنسان.

والثالول خشن الملمس بظهر بعدة أشكال على الجلد بأعداد وأحجام مختلفة، وهذا المرض يصيب جميع الأعمار دون استثناء، لكن يزداد ظهوره عند الأطفال لمناعتهم القليلة.

إزالة الثالول باستعمال الثوم :

أولا :أنواع الثآليل

– الثآليل الواسعة الانتشار: ويصيب هذا النوع غالبا اليدين والمنطقة المحيطة بالأظافر.

– ثآليل القدم أو الأخمصية: وهذه الأنواع تصيب أسفل القدم بسبب وزن الجسم الزائد الذي يضغط على القدم.

– الثآليل التناسلية: وهذه الأنواع تصيب المناطق الحساسة في الجسم.

– الثآليل المسطحة.

استخدام الثوم لإزالة الثالول

يستخدم الثـوم في علاج الثآليل وإزالتها والتخلص منها كطريقة طبيعية للتخلص من الثآليل وذلك كما يلي:

تقطع فصوص الثـوم إلى شرائح متساوية، ويتم وضع الشرائح على الثالول.

يتم تكرير العملية عدة أيام متتالية حتى يختفي الثالول نهائيا.

ينصح بالقيام بهذه العملية في فترة الصباح، وغسل آثار الثوم مساء قبل النوم.

ويمكن هرس بعض فصوص الثوم للحصول على عصارة الثوم ووضع قطعة قطنية في العصارة، وبعد ذلك يتم لف القطعة القطنية على الثالول وإزالتها في الصباح.

يمكن دهن المنطقة المحيطة بالثالول بالزيت أو الفازلين، وذلك لحمايتها من الثوم وآثاره.

طرق أخرى لإزالة الثالول

يوجد العديد من الطرق الطبية التي يستخدمها الأطباء للتخلص من هذه الأورام ذات المنظر القبيح، ومن بين أفضل هذه الطرق:

طريقة الكي الكهربائي :

تستخدم هذه الطريقة غالبا في إزالة الثآليل التناسلية، وتحت تأثير التخدير الموضعي يتم كي الثآليل كهربائيا في المستشفى.

طريقة الكي بالتبريد :

وهي طريقة يستخدم فيها النيتروجين المضغوط للتخلص من الثآليل، حيث تعمل البرودة الشديدة للنيتروجين المضغوط على حرق الجلد، وهذه الطريقة تستخدم في إزالة ثآليل اليدين وخاصة عند الاطفال.

وتمتاز هذه الطريقة بأنها لا تحتاج لمخدر موضعي إذ أنها تتم عن طريق رش النيتروجين على قطعة من القطن ودهن المنطقة المصابة بها حتى تذهب الثآليل تواليا يوما بعد يوم.

طريقة الليزر :

تستخدم أنواع محددة من الليزر في إزالة الثآليل، وتحتاج هذه الطريقة إلى تخدير موضعي للمصاب سواء كان طفلا أم بالغا.

طريقة الخيط :

من بعض الطرق الشائعة بين الناس في إزالة الثآليل وخاصة البارزة والكبيرة الحجم منها، هي ربط الثالول بخيط رفيع وشد الخيط على الثالول وترك الخيط حتى تتم ازالة الثالول بعد أيام قليلة.