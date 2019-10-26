التخلص من الكوابيس أثناء النوم .. نصائح مجدية

تعرف الكوابيس أثناء النوم على أنها أحلام مزعجة تخيف الشخص وتشعره بالفزع عند رؤيتها في المنام، مما يجعله يستيقظ فجأة مع تسارع في ضربات القلب.

ومن العوامل المؤدية لحدوث هذه الأحلام المزعجة عوامل نفسية مثل: التعرض للضغوطات اليومية، أو الصدمات، أو نتيجة لإجهاد الجسم، والإصابة بأمراض جسدية.

التخلص من الكوابيس أثناء النوم

من الأمور الطبيعية ان يشاهد الإنسان في منامه أحلاما مزعجة، لكن حدوث الكوابيس بشكل متكرر تسبب القلق والانزعاج وفقدان القدرة على الـنوم الهادئ والمريح، مما يجعل الشخص الحالم يفكر في كيفية التخلص من الكوابيس أثناء النوم.

ويمكن اتباع بعض النصائح والإرشادات التي تساعد في علاج هذه الحالة، وسيتم شرح كيفية التخلص من الكوابيس فيما يأتي:

يجب على الشخص الذي يشاهد الأحلام المزعجة بشكل متكرر الوضوء قبل الذهاب إلى النوم، ويفضل أن ينام على جانبه الأيمن.

نفض الفراش قبل الاستلقاء على السرير والاستعاذة.

تجنب تناول المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاي والقهوة قبل النوم مباشرة، حيث يفضل تناولها قبل الخلود للنوم بست ساعات للحصول على نوم عميق.

كيفية التخلص من الكوابيس أثناء النوم يتم من خلال تناول المشروبات التي تهدئ الأعصاب وتساعد على استرخاء الجسم، مثل الحليب الدافئ.

ممارسة التمارين الرياضية أو المشي قبل الذهاب إلى النوم يحافظ على صحة الجسم ويحفز على إفراز الهرمونات ومنح الجسم الشعور بالاسترخاء.

طرد الأفكار السلبية التي تسبب الشعور بالضيق.

تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام قبل النوم مباشرة، إذ يجب تناول وجبة عشاء خفيفة قبل الذهاب إلى النوم بساعتين على الأقل.

تخفيف الإضاءة في المكان المخصص للنوم.

النوم على فراش مريح.

تقليل تناول الأدوية بعد استشارة الطبيب المعالج، في حال كان السبب في حدوث الكوابيس.

التوجه للطبيب في حال الإصابة بالأمراض النفسية أو الجسدية والعمل على علاجها.

أسباب الكوابيس أثناء النوم

هناك العديد من العوامل المؤدية لحدوث الأحلام المزعجة والمفزعة، منها اتباع عادات سيئة في تناول الطعام أو الإصابة بالأمراض أو لتناول بعض أنواع العقاقير، وسيتم التعرف على أسباب الكوابيس أثناء النوم فيما يأتي:

ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

انخفاض معدل السكر في الدم بشكل مفاجئ.

تناول المشروبات الكحولية.

العصبية الشديدة.

التعرض لضغوطات نفسية شديدة.

التفكير بطريقة سلبية.

عدم الشعور بالاستقرار العائلي.

الاضطرابات العاطفية.

أخذ بعض أنواع الأدوية تؤدي لحدوث الأحلام المزعجة، ومن الأمثلة عليها الأدوية المضادة للاكتئاب، والأدوية المهدئة.

تناول الأطعمة الدسمة قبل الذهاب إلى النوم.

تناول الأطعمة المحتوية على كميات كبيرة من التوابل والبهارات.