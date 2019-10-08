الإمارات وإندونيسيا .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

تلتقي الإمارات وإندونيسيا يوم الخميس 10 تشرين الأول/ أكتوبر، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الثاني بـ3 نقاط، في المجموعة السابعة التي تضم كلا من اندونيسيا وتايلاند وماليزيا وفيتنام.

وحقق منتخب الإمارات الفوز في مباراته الأولى، على نظيره الماليزي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

في المقابل يحتل المنتخب الاندونيسي المركز الأخير في المجموعة، دون أي نقاط، بعد أن خسر مباراتين أمام ماليزيا وتايلاند.

وتجري مباراة الإمارات وإندونيسيا في تمام الساعة السابعة بتوقيت سوريا والسعودية، وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

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وقرر الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي، استبعاد اللاعب ماجد سرور، بسبب مخالفة اللاعب لتعليمات الجهاز الفني والإداري.

مراسلون – رياضة