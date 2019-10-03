الإعلان عن قائمة منتخب سوريا لمباراة المالديف وغوام.. ماذا عن عمر خريبين؟

أعلن مدرب منتخب سوريا لكرة القدم فجر إبراهيم، القائمة النهائية التي ستواجه جزر المالديف وغوام في العاشر والخامس عشر من شهر تشرين الأول.

وستجري المباريات في الإمارات، ضمن المجموعة الأولى ضمن التصفيات المشتركة لكأس آسيا ٢٠٢٣ وكأس العالم ٢٠٢٢.

وضمت قائمة منتخب سوريا كل من:

-إبراهيم عالمة، خالد إبراهيم، وليم غنام، عمرو الميداني، أحمد الصالح، عمرو جنيات، حسين جويد، عبد الله الشامي، أحمد الأحمد.

– خالد مبيض، خالد كرداوغلي، ورد السلامة، يوسف محمد، محمد عنز، محمد المرمور، كامل حميشة، محمد كامل كواية.

– محمود المواس، اسامة اومري، عمر خريبين، شادي الحموي، مؤيد العجان عمر السومة.

وأكد الاتحاد السوري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، تعذر انضمام اللاعب محمد عثمان للقائمة.

وأضاف أن ذلك حصل بسبب خضوع عثمان لمرحلة التأهيل بعد إصابته وعدم خوضه لأي مباراة.

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ومن المقرر أن يغادر المنتخب السوري صباح يوم الأحد إلى الإمارات من مطار دمشق الدولي.

مراسلون – رياضة