الرئيس بشار الأسد على الخطوط الأمامية في إدلب ( صور )

زار الرئيس السوري بشار الأسد ، اليوم الثلاثاء ، 22/10/2019 بلدة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي ، والتقى مع وحدات الجيش السوري المنتشرة هناك

ونشرت صفحة الرئاسة السورية الصور الأولى من زيارة الرئيس الأسد لبلدة الهبيط والتي حررها الجيش السوري مؤخرا من إرهاب النصرة

وتبعد بلدة الهبيط عن خطوط التماس الأولى مسافة 2-3 كم فقط

وتعد زيارة الرئيس الأسـد لمنطقة إدلب هي الأولى منذ بدء الأزمة في البلاد

وخلال جولته ، قال الرئيس الأسد لعناصر الجيش السوري المرابطين هناك : ” أردوغان لص.. سرق المعامل والقمح والنفط.. وهو اليوم يسرق الأرض .. كل المناطق في #سورية تحمل نفس الأهمية، ولكن ما يحكم الأولويات هو الوضع العسكري على الأرض ” .

وأضاف الأسد : ادلب كانت بالنسبة لهم مخفرا متقدما، والمخفر المتقدم يكون في الخط الأمامي عادة، لكن في هذه الحالة المعركة في الشرق والمخفر المتقدم في الغرب لتشتيت قوات الجيش العربي السوري.



وشدد الرئيس السوري أنه كنا وما زلنا نقول بأن معركة ادلب هي الأساس لحسم الفوضى والارهاب في كل مناطق سورية

عندما نتعرض لعدوان أو سرقة يجب أن نقف مع بعضنا وننسق فيما بيننا، ولكن البعض من السوريين لم يفعل ذلك وخاصة بالسنوات الأولى للحرب.. قلنا لهم لا تراهنوا على الخارج بل على الجيش والشعب والوطن.. ولكن لا حياة لمن تنادي.. وحاليا انتقل رهانهم الى الأمريكي



وقال ” بعد كل العنتريات التي سمعناها عل مدى سنوات من البعض، بأنهم سيقاتلون وسيدافعون.. إلا أن ما رأيناه مؤخرا هو أن التركي يحتل مناطق كبيرة كان المفروض انها تحت سيطرتهم خلال أيام كما خطط له الأمريكي



وأشار الأسد أول عمل قمنا به عند بدء العدوان في الشمال.. هو التواصل مع مختلف القوى السياسية والعسكرية على الأرض.. وقلنا نحن مستعدون لدعم أي مجموعة تقاوم.. وهو ليس قرارا سياسيا بل واجب دستوري ووطني.. وإن لم نقم بذلك لا نكون نستحق الوطن

المصدر : مراسلون