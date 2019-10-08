الأردن والكويت .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يستضيف استاد عمان الدولي مباراة الأردن والكويت يوم الخميس 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكاس آسيا 2023.

وتغلب منتخب الأردن في مباراته الماضية على تايبيه الصينية، بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الأردن المركز الثالث، في المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخب أستراليا ومنتخب نيبال.

في المقابل يتربع منتخب الكويت على صدارة المجموعة بـ3 نقاط، بعد خوضه مباراتين.

فقد خسرت الكويت في المباراة الماضية أمام أستراليا بثلاثية دون رد، في حين فازت على نيبال بسبعة أهداف دون رد.

وتجري مباراة الأردن والكويت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت سوريا والسعودية، وتنقل عبر الكويت الرياضية والأردن الرياضية.

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وأعلن الاتحاد الأردني نفاد 4 آلاف تذكرة مخصصة للدرجة الثانية للمباراة على استاد عمان الدولي.

مراسلون – رياضة