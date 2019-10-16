اكتشاف دواء يمكّن النساء من التغلب على سرطان الثدي

أوجد العلماء علاجاً جديداً يساعد آلاف النساء في التغلب على سرطان الثدي .

وأفاد العلماء بأن هذا الدواء الجديد يجب على مريضة سرطان الثدي أن تتناوله إلى جانب العلاج الكيماوي.

و حسب المعلومات فإن الأشخاص الذين يعانون من أورام (سلبية ثلاثية) أكثر عرضة للشفاء من المرض قبل إجراء الجراحة، مما يزيد من فرصة عدم عودة المرض أبداً.

وفي معرض تقديم البيانات في برشلونة إلى الجمعية الأوروبية لطب الأورام، أعلن الباحث بيتر شميد من جامعة كوين ماري في لندن بأن 1200 امرأة شاركت في الدراسة، حيث تم منح ثلثي المشاركات عقاقير العلاج المناعي مع العلاج الكيميائي، في حين كانت الباقيات يعتمدن العلاج الكيميائي فقط.

وكانت النتيجة أن المجموعة الأولى، بلغت فرصة اختفاء السرطان، قبل الجراحة 65 بالمئة.

أما المجموعة الثانية، التي تلقت العلاج الكيميائي فقط، بلغت نسبة فرصة اختفاء السرطان 51 بالمئة، بفارق 27 بالمئة.

يشار إلى أن مرض سرطان الثدي هو الأكثر شيوعاً لدى النساء من تقل أعمارهم عن 40 عاما.