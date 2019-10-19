لا تفوتي استخدام زيت الليمون في علاج مشاكل الشعر والبشرة

يستخدم زيت الليمون للحد من مشكلات كثيرة تتعلق الشعر والبشرة وجسم الإنسان بشكل كامل، بالنظر لفوائد الليمون الكثيرة.

وتعاني أغلب السيدات من مشاكل مختلفة في قوة الشعر أو البشرة، ويتجهون نحو مستحضرات التجميل المصنعة المليئة بالمواد الكيميائية الضارة، فيعد زيت الليمون هو الحل الأمثل والفعال في تخليص السيدة من معاناتها بطريقة سهلة

فوائد زيت الليمون التجميلية

يحمي زيت الليمون الشعر بشكل فعال وقوي، مما يزيد من حيويته ونضارته ويقوي بصيلاته، ويخلص الفروة الموجودة في الرأس من القشرة الزائدة والمزعجة، فتصبح قوية وصلبة جداً، كما أنه يغذي خصل الشعر بالمغذيات الطبيعية، ويزيد من نموها ويقويها من الجذور.

يمتاز زيت الليمون برائحته القوية النفاثة، لذلك يتم استخدامه في تحضير ملطفات الجو ذات الرائحة الطبيعية.

يساعد زيت الليمون في حماية بشرة الوجه والحفاظ عليها من خلال العمل على تضييق مسامات الوجه وإزالة السموم منها بشكل نهائي، فتعود بشرة الوجه نضرة وحيوية ولامعة، كما أن زيت الليمون قوي في علاج مشكلة الحبوب خاصةً حب الشباب من خلال تنشيفها وعلاجها بشكل جذري، والتخلص من الآثار التي تتركها، ويعد زيت الليمون مطهراً طبيعياً لبشرة الوجه يخلصها من الدهون الزائدة والمتراكمة.

يستخدم زيت الليمون في صناعة مستحضرات التجميل والكريمات والمراهم والعطور، حيث أنه يتميز برائحته الزكية والجذابة، وخصائصه التي تساعد في التخلص من مسامات الوجه وإزالة الأوساخ منها وتطهير البشرة وتنظيفها بعمق.

فوائد زيت الليمون الطبية

يخلص زيت الليمون جسم الإنسان من درجات الحرارة المرتفعة جداً، ويقيه من الأمراض الوبائية مثل التيفؤيد والملاريا وغيرها.

لزيت الليمون دور كبير في معالجة المشاكل التي تصيب الجهاز الهضمي من خلال طرد الغازات من البطن، والعمل على استرخاء العضلات الموجودة في المعدة، والتقليل من نسبة الحموضة في المعدة، كما أنه يقلل من إصابة الأمعاء والمعدة بالتقلصات والتشنجات.

يزيد من فعالية الجهاز المناعي وقوته، وذلك لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات التي تزيد من نشاط خلايا الدم البيضاء التي تعد خط الدفاع الأول في الجسم، كما أنه ينشط حركة الدورة الدموية في الجسم بشكل فعال.

يقلل من الشعور بالاكتئاب والقلق، ويساعد على الاسترخاء والنوم الهادئ البعيد كل البعد عن الإزعاج، حيث أنه يخلص الدماغ من الإرهاق الذهني والجهد.