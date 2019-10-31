بالفيديو .. لحظة اطلاق المقاومة في لبنان صاروخ باتجاه طائرة إسرائيلية

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طائرة - drone

أكدت وسائل إعلامية في لبنان اسقاط حزب الله لـ طائرة إسرائيلية مسيرة وذلك بعد استهدافها بصاروخ أرض- جو في منطقة النبطية جنوب لبنان

وقالت قناة الميادين أن حزب الله اسقط الطائرة الإسرائيلية المسيرة في منطقة النبطية بلبنان

من جهتها ، نقلت رويترز عن الناطق باسم جيش العدو الإسرائيلية قوله إطلاق مضادات أرضية صوب أحد طائراته من لبنان دون إصابتها

ونشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر صاروخ حزب الله خلال استهدافه الطائرة الإسرائيلية المسيرة

يتبع ..

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