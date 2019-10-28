ارتفاع سعر الدولار و الذهب في سوريا .. جدول أسعار الصرف اليوم

عاود سعر صرف الدولار الأمريكي إلى الإرتفاع مجددا ً في السوق السوداء مقابل الليرة السورية وذلك خلال الأسبوع الجاري عقب انخفاضه في الأيام الماضية

سعر صرف الدولار في سوريا

وبحسب نشرة أسعار الصرف التي ينشرها موقع ” شمرا ” السوري ، فقد بلغ سعر صرف الدولار 657 ليرة سورية للشراء ، و 659 ليرة سورية للمبيع

في حين بلغ سعر صرف اليورو 727 ليرة سورية للشراء ، و 731 ليرة سورية للمبيع

سعر الـدولار في مصرف سوريا المركزي

الشراء : 434 ليرة ، سعر المبيع 438 ليرة سورية

سعر الذهب في سوريا

وبحسب ما نشرته الجمعية السورية للصاغة في دمشق ، فقد بلغ سعر الذهب كما يلي

مراسلون