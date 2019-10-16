ابنة هيفاء وهبي توجه رسالة مبطنة … هل قصدت والدتها ؟! ( صور )

خضعت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة ، بدت خلالها بفستان طويل باللون الأحمر بتصميم عصري ، اعتمدت معه مكياج الوجه الصاخب الـ smoky .

وأرفقت زينب إحدى الصور بتعليق غريب ، وجهت من خلاله رسالة مبطنة إلى كل من حاول أذيتها وحذفها من حياته وكتبت : ” أنا التاريخ في عقلهم … أنا الأثار التي أبقاها الزمن … حذفي ليس بإمكانهم ولا نسياني كان بالإمكان ” .

وحصدت زينب نسبة تفاعل كبيرة من قبل النشطاء الذين انهالوا على المنشور متسائلين إن كان أحدهم آذاها بخيانة حذف ذكراها وتخلى عنها بالبعد وتصنع النسيان ، أم أن الكلام موجه لوالدتها النجمة هيفاء وهبي التي ابتعدت عنها منذ كانت في الثانية من عمرها .