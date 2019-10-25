ابنة ترامب تتعرض لهجوم عبر مواقع التواصل بسبب ملابسها

جالت ابنة الرئيس الأميركي، إيفانكا ترامب ، في مصنع الأزياء الشهير “لويس فيتون” ، حاملة معها حقيبة يد أثارت جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن ابنة ترامب ، ارتكبت خطأ بحق العلامة التجارية الشهيرة في مجال الأزياء والموضة “لويس فيتون”، حيث ظهرت في المصنع الجديد لهذه العلامة بولاية تكساس الأميركية وهي تحمل حقيبة من العلامة التجارية الأخرى “شانيل”.

فيما اعتبر البعض أن مافعلته إيفانكا ترامب ، هو ازدراء بعلامة “لويس فيتون”.

لكن الغريب في الأمر أن الحقيبة اختفت ولم تظهر لاحقاً ،مما عرضها لهجوم لاذع عبر مواقع التواصل بسبب هذا الخطأ “الفادح”.