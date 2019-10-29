إيقاف رئيس نادي كرة قدم في سوريا .. تعرف على ما فعله؟

أعلنت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم في سوريا ، الموافقة على قرارات اللجنة المشرفة على الدوري السوري بعد الجولة الثانية من البطولة.

وكان من أبرز هذه القرارات إيقاف رئيس نادي الطليعة خالد زكية، حتى نهاية الموسم الحالي.

وجاء ذلك على خلفية دخول زكية إلى الملعب بعد نهاية مباراة فريقه مع النواعير، في الجولة الثانية من الدوري.

وأضافت اللجنة المؤقتة أن رئيس الطليعة “اعترض وتهجم على طاقم التحكيم، وأهان لجنة الحكام”، ليتم تغريمه أيضاً بمبلغ 100 ألف ليرة سورية.

كما غُرم الطليعة بـ 500 ألف ليرة سورية، بسبب توجيه جماهيره السباب لطاقم التحكيم بعد نهاية المباراة، ورمي ملعب بالحجارة.

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كما وجه حكم اللقاء إنذار إنذار لجمهور الطليعة بعد شتم جماعي لطاقم الحكام، مما كلف النادي غرامة بقيمة بـ200 ألف.

مراسلون – رياضة