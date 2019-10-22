إيران خارج اتحاد الجودو بسبب “إسرائيل”

قرر الاتحاد الدولي للجودو، تعليق نشاط إيران في اللعبة، إثر رفضها أن يواجه لاعبيها “إسرائيل”.

وبعد هذا القرار بات اللاعبون الإيرانيون مهددون بالغياب عن دورة الألعاب الأولمبية 2020.

وأشار الاتحاد الدولي أن هذا الإيقاف إيران سيكون إلى أجل غير مسمى، بسبب إرغام إيران أحد لاعبيها على الخسارة لتفادي مواجهة “إسرائيلي” في بطولة العالم.

وواجه الإيراني سعيد مولوي، ضغوطا من السلطات الرياضية في بلاده للخسارة، رغم بلوغه مستويات متقدمة في منافسات بطولة 2019.

وخلال نصف نهائي البطولة خسر مولوي أمام أمام البلجيكي ماتياس كاس، الذي خسر النهائي فيما بعد.

اقرأ ايضاً: مصارع مصري يرفض الانحناء و مصافحة منافسه الإسرائيلي (فيديو)

واعتبر الاتحاد الدولي أن الضغوطات الإيرانية تجاه مولوي، تعد انتهاكا للوائحه المتعلقة بـ “احترام الروح الأولمبية… مبدأ الحياد السياسي والعالمية”.

مراسلون – رياضة