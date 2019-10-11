إيران ترجح تعرض ناقلة النفط “سينوبا” لهجوم صاروخي قبالة ميناء جدة

ذكرت وزارة النفط الإيرانية أنها ترجح إصابة ناقلة النفط الإيرانية “سينوبا” في هجوم صاروخي على بعد 60 ميلاً من ميناء جدة السعودي.

وقالت العلاقات العامة بشركة ناقلات النفط الوطنية في بيان لها، اليوم الجمعة: “يرجح أن يكون سبب الانفجار الذي وقع في ناقلة النفط “سينوبا” هجوم بصاروخين عليها، عند الساعة 5 صباحاً و5.20 على بعد 60 ميلاً من ميناء جدي السعودي ما أدى إلى وقوع الانفجار”.

وأضاف البيان: “تعرض خزانان من الخزانات الرئيسية بالناقلة للإصابة وتسرب النفط منهما لمياه البحر الأحمر”.

یک نفت‌کش ایرانی متعلق به شرکت ملی نفت‌کش صبح امروز دچار انفجار در بخش بدنه شده است

دو مخزن اصلی نفت در کشتی آسیب دیده و نفت موجود در آن در حال خروج به دریای سرخ استhttps://t.co/Pry7cD6FFu — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) October 11, 2019

وتابعت الشركة: “جميع أفراد طاقم ناقلة النفط “سينوبا” سالمين ولم يصب أحد منهم، والوضع على متن الناقلة يتجه إلى الاستقرار وتمت السيطرة عليه، ويقوم أفراد طاقم الناقلة بالسيطرة على جسم الناقلة الذي تعرض للانفجار وبدأ النفط يتسرب منه”.

يذكر أن الخبراء الفنيين الموجودين على متن السفينة يحققون حاليا ًفي أسباب وقوع الانفجار، وقد أعربوا عن توقعهم أن يكون الحادث بفعل عمل إرهابي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

First images from Iranian oil tanker #SABITI in Red Sea that suffered from two separate explosions on Friday morning as a result of likely missile attack.#Iran pic.twitter.com/1Erve0dOI8 — Abas Aslani (@AbasAslani) October 11, 2019

وأضافت الوكالة في تغريدة على صفحتها الخاصة على “توتير”، بأنه تم السيطرة على الحريق من قبل الطاقم.

بالمقابل، لم يصدر عن السلطات السعودية بياناً بشأن الأمر حتى الآن.

وكانت إيران قد عرضت في وقت سابق عقد اتفاقية “عدم اعتداء” مع بعض الدول الخليجية، في ظل التوتر المتصاعد في بحر الخليج، وجددت استعدادها لفتح علاقات بناءة مع “دول الجوار”.