إنجي خوري تنهار بعد قرار ترحيلها من لبنان ( فيديو )

كشفت الفنانة الصاعدة إنجي خوري عن مشكلة جديدة تواجهها ، وخرجت من خلال مقطع فيديو جديد عبر إحدى حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي .

وبدت خلاله مُنهارة من البكُاء وذلك بعد صدور قرار قضائي بترحيلها من لبنان حيث تُقيم ، وذلك بعد الحرب الهستيريا والاتهامات المتبادلة بينها وبين الفنانة قمر حيث اتهمت خوري بتعمد إثارة الجدل .

وقالت : ” تم إلغاء إجازة الإقامة الخاصة بيِّ … وأصبح يتوجب عليّ العودة إلى سورية في مدة لا تتجاوز الـ 20 يوم … إلى أين أذهب هناك ليس لديَّ عائلة … ماذا أفعل ؟ ” .

واعتبرت إنجي خوري أنها ضحية وأن ما حدث معها بسبب تقدمها بشكوى في محاولة منها للوصول إلى حقوقها ، واتهمت الفنانة قمر بالوقوف وراء قرار ترحيلها وذلك بعد الخلاف الكبير الذي نشبَّ بينهما والذي وصل إلى المحاكم .