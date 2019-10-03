إليكم فوائد المانجو الطبية والتجميلية للشعر والبشرة

يعد المانجو من الفواكه الاستوائية ومن أكثر أصناف الفواكه التي تقدم عدة فوائد لاحتوائها على المعادن الهامة كالنحاس والزنك والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة والبكتين.

إضافة إلى احتوائها فيتامينات أساسية كفيتامين أ، ب6، ه، ج، والألياف النباتية، التي تجعله من أبرز الأغذية المفيدة لصحّة الجسم والشعر والبشرة.

فوائد المانجو للشعر

1- يساعد المانجو في تلطيف الشعر الخشن وإعطائه ملمسًا ناعمًا ، إذ يمكن استخدام لب المانجو كبلسم طبيعي للشعر .

يتم ذلك من خلال خلط ملعقتين من لب المانجو مع ملعقة واحدة من لبن الزبادي، واثنتين من صفار البيض.

ثم يتم خلط المزيج وتطبيقه على الشعر لمدة نصف ساعة تقريباً للحصول على شعرٍ رطب ناعم وأملس.

2- يعالج المانجو قشرة الرأس ويساعد في القضاء عليها تماماً ، لغناه بفيتامين أ، كما أن احتواء المانجو على فيتامين هـ يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس، ويساعد على نمو الشعيرات الجديدة.

ويمكن ذلك من خلال خلط قطعة من لبّ المانجو مع كوب واحد من زيت الزيتون ثم تطبيقه على فروة الرأس وتدليك المنطقة بلطف، ثمّ ترك الخليط على الشعر لمدة ساعة ثم شطف الشعر بالماء والشامبو، وتكرّر العملية مرتين أسبوعيًا.

3- يعالج تساقط الشعر المتكرر ويسهم في تطويل الشعر زيادة كثافته ، وهي من أهم فوائد المانجو للشعر.

ويتم ذلك من خلال الاستفادة من زيت بذور المانجو الغني بالأحماض الدهنية والمعادن والفيتامينات المغذية للشعر وللفروة ، ويمكن استخلاص هذا الزيت من خلال التخلص من القشرة الخارجية للبذور ثم وضعها في زيت جوز الهند أو الخردل أو السمسم لمدة أيام، ثمّ استخدام هذا الزيت بشكلٍ منتظم على الشعر لمنعه من التساقط.

فوائد المانجو العامة

يقي من بعض أنواع السرطانات خاصةً سرطان البروستاتا عند الرجال وسرطان الثدي عند النساء وسرطان القولون ، وذلك لغناه بمضادات الأكسدة والبكتين الذي يمنع نمو الخلايا السرطانية.

يساعد على حماية النظر ويعالج ضعف البصر ومشكلة العشى الليلي ، لاحتوائه على فيتامين أ والريتنول.

يخفض نسبة الكولسترول الضار في الجسم لغناه بفيتامين ج، وبالتالي فإنه يحمي من مشاكل القلب والشرايين.

يزيد من معدلات الأيض ويحسّن من عملية الهضم في الأمعاء ويقلل من شحوم البطن.

يزيد من الخصوبة لدى المرأة ويساعد على الإنجاب لغناه بحمض الفوليك، الذي يؤدي انخفاض نسبته في الجسم إلى تأخر الحمل والإجهاض للحامل.