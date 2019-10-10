إجراءات جديدة في معاملة الوحيد الخاصة بالخدمة العسكرية في سوريا

كشفت مصادر في إدارة التجنيد العامة لصحيفة “الوطن” أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل معاملات الوحيد وخصوصاً للمقيمين خارج البلاد.

وأوضحت المصادر إمكانية منح المغترب الوحيد موافقة سفر بعد إحالة إضبارة الوحيد للجهات المختصة للتحقق من وحدانيته.

واعتبرت المصادر أن هذا الإجراء سهل كثيراً على المغتربين الوحيدين وخصوصاً في الدول التي ليس فيها سفارات.

وأكد المصدر أنه تم إلغاء اعتماد وثيقة ضبط شرطة الموقعة من مختار الحي والشهود والاستعاضة عنها بالبيان العائلي الصادر من الأحوال المدنية.

ومن إيجابيات هذه الإجراءات أنه أصبح بإمكان المكلف الحصول على تأجيل وحيد مؤقت أو إعفاء وحيد نهائي بأسهل الإجراءات وأصبح بإمكان المكلف الدخول إلى البلد وحصوله على موافقة سفر وإزالة النشرة الشرطية بحقه حتى يثبت أنه وحيد.