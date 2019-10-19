بطل الهيبة يتسبب بحادث سير ويثير الجدل ( فيديو )

صُدم محبو الفنان أويس مخللاتي الذي اشتهر بشخصية ( صخر ) في مسلسل الهيبة ، عقب نشر إحدى الصفحات اللبنانية النشطة على تطبيق الـ فيس بوك مقطع فيديو يرصد حادث سير تسبب به النجم الشاب .

وسُمِع صوت أويس في المقطع المصور وهو يتجادل مع السائق الآخر الذي تضررت سيارته بعدما اصطدم به بحسب ما ذكرت الصفحة ، وبدا واضحاً رفض الفنان الاعتذار من السائق الآخر على الرغم من الأضرار التي تسبب له بها في سيارته .

وأكدت الصفحة أن الشرطة حضرت إلى موقع الحادث لحل الإشكال الحاصل بين الطرفين حيث حُلَّ الموضوع دون اتخاذ أيِّ إجراءات ضد بطل ( الهيبة ) ، وذكرت أنه لم يتم فتح أي تحقيقٍ ضد أويس مخللاتي في الواقعة ولم يتم تعويض السائق الآخر الذي تعرضت سيارته لأضرار بالغة .

وأثار الفيديو حالة من الجدل بين أوساط المتابعين الذين أعربوا عن استيائهم من تصرف الفنان الشاب الذي بدا مخموراً خلال المقطع المصور والكلمات النابية التي تلفظَّ بها ، منوهيّن إلى أن شهرته لا تعطيه الحق في التنصّل من واجبه اتجاه السائق المتضرر .