أمطار من الدولارات تتساقط على الحضور … شاهد ماذا حصل

هطلت أمطار من الدولارات على رؤوس الجماهير الحاضرة لفعاليات منتدى “Synergy Global Forum” العالمي المقام بمدينة سان بطرسبورغ الروسية.

حيث التقط أحد الحاضرين مقطع فيديو لهطول مطرٍ من الدولارات على رؤوسهم خلال إلقاء ملياردير روسي يعرف باسم إيغور ريباكوف ، محاضرته في المؤتمر حول طرق الاستثمار والهدف منه ، مما أثار مفاجأة الجماهير.

فيما فسر الملياردير بأنه دفع هذا المبلغ للحضور حين قال: “في طفولتي أعطاني والدي دولاراً واحداً ونصح بزيادته، ومن ثمّ نقله لشخص آخر”.

بينما سارع الحضور لالتقاط أكبر عدد ممكن من الدولارات التي تتساقط.