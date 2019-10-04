أكبر سلحفاة تفارق الحياة بعد أن عاشت 344 عاماً

أعلنت وكالة الأنباء النيجيرية عن نفوق أكبر سلحفاة في إفريقيا ، يوم الخميس، عن عمر 344 عاماً.

وذكرت الوكالة بأن السلحفاة “ألاغبا” نفقت نتيجة إصابتها بمرض.

وكانت أكبر سلحفاة في إفريقيا تعيش في قصر “أوقبوموشو” في ولاية “أويو” ، وكان لديها موظفان مكرسان لخدمتها بداخل القصر، اللذان يوفران لها الغذاء والعلاج.

حيث عاشت السلحفاة لعدة قرون، وشهدت العديد من الملوك ، وكان السياح من كافة أنحاء العالم ، يأتون لزيارتها على مدار اليوم.

كما أشارت الوكالة إلى أن هناك خططاً للاحتفاظ بجثة السلحفاة “الاغبا” ، من أجل السجلات التاريخية.