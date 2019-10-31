أقدم لاعب يبحث عن نادي .. تعرف على قصة الدبابة

يحتفل أقدم لاعب كرة قدم في بريطانيا ديكي بورثويك في نوفمبر/ تشرين الثاني بعيد ميلاده الرابع والثمانين.

وأكد اللاعب أنه قادر على اللعب في ملاعب كرة القدم، لمدة 90 دقيقة بشكلٍ كامل وكأنه شاب.

وقال بورثويك: “أنا صلب مثل الصخر، وأعشق كرة القدم عشقا حقيقيا”.

وبحافظ بورثويك على رشاقته ومهارته عبر ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، في الحديقة الخلفية لمنزله جنوب غربي بريطانيا.

وبعد إقفال الأندية المخصصة للمتقاعدين، بات أقدم لاعبٍ في بريطانيا بدون نادٍ.

وقال: “طلب مني في السابق أن أشارك في مباريات بصورة شكلية لكنني رفضت. أشعر أنني قادر على ممارسة اللعب لمدة 90 دقيقة”.

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وأحرز بورثويك صاحب لقب “الدبابة”، 400 هدف حتى الآن، مؤكداً سعيه لتحسين قدراته داخل الملعب وخارجه.

مراسلون – رياضة