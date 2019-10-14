أفضل 50 فريق بالعالم.. أين حلّ برشلونة وريال مدريد؟ .. وماذا عن الفرق العربية؟

احتل برشلونة صدارة قائمة أفضل خمسين فريقاً، من حيث النتائج على مدار عام كامل، بحسب موقع “تصنيف الأندية العالمية”.

برشلونة – فرق العالم

وجاء ليفربول في المركز الثاني ضمن قائمة أفضل خمسين فريقاً، وخلفه ريفر بليت الأرجنتيني، ثم مانشستر سيتي وفق ما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وحلّ فالنسيا في المرتبة الخامسة، بينما تأخر ترتيب ريال مدريد إلى المركز السادس بعد موسم كارثي محليا وأوروبيا.

وأشارت الصحيفة إلى التراجع الكبير لتصنيف مانشستر يونايتد، الذي قبع بالمركز الـ46، أي قبل أربعة مراكز من المرتبة الأخيرة.

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وبالنسبة إلى الفرق العربية، جاء الهلال السعودي أولاً، باحتلاله المركز الـ14 يليه بفارق كبير الأهلي المصري، الذي حل بالمركز الـ39.

مراسلون – رياضة