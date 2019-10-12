أفضل فيتامينات لمكافحة حب الشباب وإعادة الحيوية للبشرة

تقدم عدة فيتامينات الكثير من الفوائد للجسم والبشرة وتحل بعض المشاكل مجنبة صاحبها اللجوء للأدوية، ومنها مشكلة ظهور حب الشباب.

وأفضل فيتامينات مكافحة حب الشباب، تلك التي يمكن الحصول عليها من المواد الغذائية، لذلك تعد الحمية الغذائية المتبعة خلال اليوم تعتبر من أهم العوامل التي تساعد على التخلص من حب الشباب أو الحد من ظهور البثور.

فيتامينات (ب)

تعتبر جميع فيتامينات (ب) مفيدة للحفاظ على بشرة صحية ، و يعتبر فيتامين (ب2) من المواد التي تعمل على إزالة الضغط و التوتر والقلق الذي يمكنه أن يثير حب الشباب و يجعله أكثر سوءا ، و يمكن الحصول على هذا الفيتامين عن طريق تناول الخضروات الورقية و الحليب و اللحوم و البيض ، و كما إن فيتامين (ب3) يمكنه أن يزيد من فاعلية دوران الدم مما يساعد في التخلص من الكولسترول و الدهون و السكر ، و كما يعمل على زيادة عمليات الأيض على البروتينات ، و عتبر الفول السوداني و البيض و الأفوكادو من الأطعمة الغنية بفيتامين (ب3).

فيتامين (أ)

إن فيتامين (أ) يعتبر من الثوابت التي تستخدم في علاج حب الشباب ، حيث يتواجد في الرتينوئيدات و هي مستحضرات مخصص لعلاج حب الشباب ، التي تعتبر بأنها من أكثر المواد فاعلية.

فالجدير بالذكر أن هذا الفيتامين يعمل على مساعدة الخلايا على التجدد ، و يساعد أيضا على بقاء البشرة نظيفة .

و الجدير بالذكر أنه يمكن الحصول على هذا الفيتامين عهن طريق تناول الأسماك و الألبان ، لأن نقص فيتامين (أ) يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بحب الشباب.

فيتامين (ه)

يحتوي فيتامين (ه) على خصائص مضادات الأكسدة ، و لذلك يعتبر من أفضل الفيتامينات للعناية بالبشرة حسب رأي العديد من خبراء العناية بالبشرة ، و يعمل هذا الفيتامين على مساعدة البشرة في مكافحة الجذور الحرة ، و كما يعزز بنا الأنسجة التالفة ، و يمكن التزود بهذا الفيتامين عن طريق تناول ، البروكلي و بذور دوار الشمس و الفول السوداني و اللوز.

فيتامين (ج)

إن فيتامين (ج) من أهم الفيتامينات من أجل تعزيز عمليات الأيض ، حيث يدخل في أكثر من 300 عملية أيض ، و يعتبر هذا الفيتامين مهم في إعادة بناء الخلايا بشكل عام ، و يساعد في القضاء العدوى و و يعزز عمل جهاز المناعة.

حبوب فيتامينات أ لحب الشباب

تعتبر حبوب فيتامين أ هي أحد الحلول الطبية العلاجية لمشكلة حب الشباب، و التي ظهرت في الفترة الزمنية الأخيرة، و هي تعني بعلاج حب الشباب ذو المراحل الصعبة التي لا يمكن علاجها باستخدام الأدوية المتعارف عليها، إلا أن حبوب فيتامين أ في واقع الأمر من أخطر أنواع العلاجات التي تم استعمالها من أجل التخلص من حب الشباب، و يجب تناوله تحت اشراف طبي، و خاصة المرأة الحامل، إن قامت بتناوله، فإن احتمالية تعرض الجنين للتشوهات الخلقية هي احتمالية عالية جدا.

فوائد كبسولات فيتامين e لحب الشباب

يمكن استعمال كبسولات فيتامين E من أجل التخلص من الندوب التي خلفتها حبوب الشباب على البشرة، و يكون ذلك عن طريق تناول هذه الكبسولات فمويا.

فوار فيتامين سي لحب الشباب

يستخدم فوار فيتامين سي من أجل معالجة حب الشباب، و التخلص من الندوب التي خلفتها وراءها بثور حب الشباب الصعبة و العنيدة، و يعود السبب في ذلك، لاحتواء هذا الفور على فيتامين سي الذي يعمل على مساعدة الجسم في التخلص من السمموم خارجه، إضافة إلى أنه يجدد من نشاط الدورة الدموية في بشرة، لكي تعود مرة أخرى بشرة صحية نضرة.

كبسولات فيتامين a للبشرة

إن كبسولات فيتامين (أ ) و جميع المراهم العلاجية التي يدخل في مكوناتها فيتامين ( أ ) هو من أفضل الفيتامينات التي تساعد في علاج الندوب التي تسببها بثور حب الشباب.