تعرف على ثروة أغنى 10 نساء في أمريكا

أصدرت مجلة فوربس الأمريكية قائمتها السنوية لأغنى نساء أمريكا ، حيث ارتفعت قيمة ثروات أغنى 56 امرأة في الولايات المتحدة 30 في المئة عن العام الماضي.

وارتفعت ثرواتهن إلى 430 مليار دولار في 2018 مقابل 330 مليار دولار في 2017.

و طرأت هذه الزيادة بسبب حالات الطلاق والوفيات التي شهدها العام الماضي، والذي رفع من حصيلة الثروات لصالح بعض النساء.

وهذه قائمة أثرى 10 نساء في أمريكا :

احتلت أليس والتون المرتبة 11 في قائمة فوربس 400 ، بثروة يقدر حجمها بـ 51.4 مليار دولار.

وهي الأبنة الوحيدة لمؤسس شبكة متاجر وولمارت سام والتون، وارتفعت ثروتها خلال العام الماضي بأكثر من ستة مليارات بسبب ارتفاع سهم وولمارات بنسبة 25 في المئة.

وجاءت جوليا كوتش في المرتبة 13 بثروة تقدر بـ 41 مليار دولار.

و هي أم لثلاثة أطفال وتمتلك نحو 42 في المئة من مجموعة كوتش للصناعات، بعد وفاة زوجها ديفيد كوخ وتعد المجموعة ثاني أكبر شركة في القطاع الخاص في أمريكا .

فيما احتلت المرتبة 15 في قائمة أغنى نساء أمريكا ، ماكنزي بيزوس بثروة تقدر بـ 36.1 مليار دولار.

وقد حصلت عليها من انفصالها عن زوجها جيف بيزوس بعد زواج دام 25 عام، إذ نقل بيزوس الزوج لماكنزي من ملكية الأسهم التي يملكها في أمازون.

أما في المرتبة 19 كانت من نصيب جاكلين مارس وتقدر ثروتها بـ 29.7 مليار دولار.

وهي تمتلك ثلث مجموعة مارس أكبر مصنع للشوكلاتة والحلوى في العالم.

و لورين باول جوبز احتلت المرتبة 22 بثروتها البالغة 21.3 مليار دولار.

وهي أرملة ستيف جوبز، وتمتلك أسهماً في شركة آبل وديزني.

و في المرتبة 34 كانت أبيغيل جونسون بثروة تقدر بـ 14 مليار دولار.

وهي رئيسة شركة فيديليتي للاستثمارات منذ 2014، والتي تسلمت دفتها من والدها في حينها.

و احتلت بلير باري أوكيدن المرتبة 51 لامتلاكها ثروة تقدر بـ 9.6 مليار دولار.

وهي تمتلك حصة تقدر بـ 25 في المئة شركة كوكس إنتربرايز للاتصالات وخدمات الإعلام والتي تقدر قيمتها بـ 21 مليار دولار.

فيما جاءت كريستي والتون في المرتبة 58 وهي تمتلك قرابة 8.5 مليار دولار.

وهي زوجة جون والتون أحد أبناء مؤسس شبكة متاجر ووالمارت، ورثت المبلغ بعد وفاة زوجها في حادث تحطم طائرة.

بينما كانت آن والتون كرونكي في المرتبة 67 بثروة تبلغ 7.5 مليار دولار.

وهي ابنة باد والتون الذي ساعد أخيه سام في تأسيس شبكة متاجر ووالمارت.

واحتلت المرتبة 70 ماريك مارس بثروة تقدر بـ 7.4 مليار دولار.

وهي حصتها من إرث والدها فورست مارس الذي توفي في 2016.