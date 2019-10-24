أطعمة لا يجب تناولها مع عند أخذ دواء !

تطول لائحة الأصناف العديدة للأطعمة الصحية التي تلعب دوراً أساسياً في نظامنا الغذائي ، ويمكن أن تحل مكان دواء معين بسبب قدرتها الشفائية.

ولكن ما قد لا يعرفه الكثيرون هو أن بعض الأطعمة تتفاعل بشكل سيئ مع بعض الأدوية، وهذا يعني أن وجبة من هذه الأطعمة إذا تم تناولها مع نوع معين من الأدوية، قد تتفاعل بشكل مضرّ وتسبب بأمراض خطيرة.

أطعمة تجنبوها عند أخذ دواء

الموز

لا يجوز تناول الموز والبرتقال والخضار الورقية الغنية بالبوتاسيوم مع الأدوية التي تخفض ضغط الدم.

وذلك لأن تلك الأدوية تعمل على علاج قصور القلب عن طريق فتح الأوعية الدموية، حتى يتدفق الدم بشكل أكبر.

لذا إن تناول الكثير من البوتاسيوم مع هذه الأدوية يتسبب بعدم انتظام ضربات القلب أو خفقان سريع للقلب

مشتقات الحليب

من المهم ألّا يتم تناول الحليب أو مشتقاته مع المضادات الحيوية وأدوية هشاشة العظام، ذلك لأن الكالسيوم الموجود في هذه الأطعمة يؤدي إلى منع الجسم من امتصاص المضادات الحيوية ما يتسبب بإيقاف عملها الشفائي بالجسم.

إلّا أنه يمكن تناول الوجبات الغنية بالكالسيوم بعد ساعات من تناول تلك الادوية.

الخضار الورقية لا تتفق مع دواء الجلطات

لا يجب تناول الخضار الورقية الغنية بالفيتامين K مع مضادات تخثر الدم التي تخفف من أخطار الجلطات ومشاكل الأوعية الدموية، ويتم وصفها للأشخاص الذين سبق وعانوا من نوبات قلبية.

أمّا الأطعمة التي تحتوي على الفيتامين K غير الخضار الورقية هي صفار البيض، الحمص والعدس.

ولا ينبغي قطعها من النظام الغذائي تماما، ولكن من المهم أن يتم تناول كمية معتدلة من الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين.

التوت البري

يجب تجنب تناول كميات كبيرة من عصير التوت البري أو منتجات التوت البري أثناء استخدام مضادات التخثر، لأنها يمكن أن تقلل من فعالية تلك الأدوية.