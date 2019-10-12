أطعمة ستخلصكم من دهون المعدة ومظهر الكرش

يعاني الكثيرون من تراكم دهون المعدة بشكل كبير نتيجة لقلة الحركة ، و الجلوس لساعات طويلة في أماكن العمل ، أو أمام التلفاز ، و تناول مختلف الأطعمة المليئة بالدهون ، و الكربوهيدرات ، مما يزيد من حجم الدهون المتراكمة ، التي تكون الكرش.

لذلك يبحث الأشخاص عن شتى الطرق من أجل التخفيف من حجم الكرش ، إما بحركات رياضية معينة ، أو التقليل من تناول الطعام، و قد تساعد بعض الأطعمة في فقد أو تخفيض الدهون المتراكمة في المعدة ، و من أهمها:

أطعمة ستخلصكم من دهون المعدة

دقيق الشوفان

يزيد الشعور بالجوع في الصباح الباكر ، بسبب التراجع في مستويات السكر في الدم ، و لكن تناول دقيق الشوفان الغني بالألياف ، يبقى في المعدة لعدة ساعات ، مما يحد من الشعور بالجوع ، و ينصح بالابتعاد عن إضافة السكر عليه ، و تحليته بالتوت كبديل.

اللوز و غيرها من المكسرات

أظهرت دراسة في جامعة بوردو بأن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات يشبعون بسرعة أكبر من أولئك الذين يأكلون الأرز .

لذلك تناول 24 حبة من اللوز في اليوم ، أو أي نوع من المكسرات ، يعمل على تلبية آلام الجوع ، و سدها ، كما و يقلل من السعرات الحرارية المأخوذة ، و يشعر الشخص بالشبع ، و لكنه ينصح بالإبتعاد عن المكسرات المملحة ، لتفادي رفع ضغط الدم.

زيت الزيتون

كل شخص يحتاج إلى القليل من الدهون للسيطرة على الجوع ، و تناول الدهون الأحادية غير المشبعة ، كزيت الزيتون و زيت الكانولا كاف للحفاظ على نسبة الكولسترول و جعله تحت السيطرة ، و تلبية الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة.

التوت للتخلص من دهون المعدة

تمتلأ حبة التوت بالكثير من الألياف ، بحيث يحتوي كوب واحد منه على ستة غرام من الألياف ، لذلك يجب الابتعاد عن تناول الجلي المصنع منه ، لاحتوائه على كميات كبيرة من السكر ، و عدم احتوائه على الألياف.

البيض

يحتوي البيض على فيتامين ب12 ، التي يحتاجها الجسم في استقلاب الدهون

الفاصولياء و البقوليات

تعرف الفاصولياء بأنها حبوب غنية بالبروتين و الألياف ، وهي قليلة بالسعرات الحرارية ، و التي يمكن تناولها للتخفيف من الوزن ، باستبدال قطع الدهون المشبعة بالألياف.

لحوم و أسماك بدون دهون

يمكن تناول التيركي ، أو بعض الأسماك التي تحتوي على نسب دهون مشبعة أقل ، كسمك السلمون ، و التونة ، لأن الجسم يحرق المزيد من السعرات الحرارية ، عند هضم البروتين ، بشكل أسرع من هضم الكربوهيدرات ، و الدهون ، كما و ينصح الابتعاد عن تناول اللحوم المعالجة كالنقانق.

زبدة الفول السوداني

تحتوي زبدة الفول السوداني على مادة النياسين ، التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي ، وتمنع نفخة البطن ، و لكنها تحتوي أيضا على الكثير من الدهون ، لذلك ينصح بتناول ما لا يزيد عن معلقتين يوميا.

الخضار الخضراء

تحمل الخضار مثل السبانخ و القرنبيط الألياف ، و القليل من السعرات الحرارية ، لذلك يعمل صحن من الخضار و كأنه وجبة كاملة ، تملأ المعدة و تشعرها بالشبع ، كما و ينصح بالابتعاد عن الخس ، لعدم احتواءه على الألياف ، و استبداله بالجرجير ، و السبانخ.

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على الكثير من الدهون الصحية للقلب ، كالدهون الأحادية غير المشبعة ، كما أنه مصدر رائع للألياف ، بحيث يحتوي على 11-17 غرام من الألياف في الحبة الواحدة.

الشاي المثلج

يتميز الشاي المثلج و لاسيما الشاي الأخضر ، بغناه بالمواد المضادة للأكسدة التي تسرع من عملية التمثيل الغذائي ، و وفقا للباحثين السويسرين ، فإن الأشخاص الذين يتناولون الشاي المثلج يوميا ، يحرقون ما يعادل 266 من السعرات الحرارية في اليوم الواحد.