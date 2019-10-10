أضرار زيادة جرعة فيتامين B12 والكمية التي لا يجب تجاوزها

يعد فيتامين B12 هو أحد أنواع الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، ويلعب دورا هاما في الحفاظ وحماية على أعضاء الجسم وضمان قيامها بوظائفها على أكمل وجه.

ونظرا لذلك فإن نقص معدله في الجسم هو سبب الإصابة بمشاكل صحية خطيرة، مثل: مرض فقر الدم أو فقدان الذاكرة، ولهذا يلجأ الأشخاص الذين يعانون من نقص معدله بأخذ جرعات منه إما كبسولات أو حقن في الوريد، وسيتم في هذا المقال توضيح خطر زيادة جرعة الفيتامين B12.

جرعة فيتامين B12

تؤخذ جرعة الفيتامين B12 عن طريق الفم، والجرعة تتراوح من 1-25 ميكروغرام في اليوم.

أما بالنسبة للفئة ما بين الأطفال إلى سن المراهقة هي 1.8 ميكروغرام، والبالغين 2.4 ميكروغرام.

والنساء الحوامل 2.6 ميكروغرام، وجرعة النساء خلال فترة الرضاعة هي 2.8 ميكروغرام.

والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الخمسين يحتاجون جرعة تتراوح ما بين 25-100 ميكروغرام في اليوم للحفاظ على مستويات هذا الفيتامين.

خطر زيادة جرعة فيتامين B12

أخذ جرعات هذا الفيتامين لا يشكل ضررا على صحة معظم الناس، خاصة عند تناولها عن طريق الفم أو عند حقنه في الوريد، ولكن يجب الذكر أنه عند زيادة جرعة الفيتامين B12 ينتج عنه مجموعة من الآثار الجانبية، وفيما يأتي توضيح شامل عن خطر زيادة جرعته:

الإصابة بتضيق الأوعية الدموية والشرايين.

الإصابة بحساسية الجلد وتهيج.

ارتفاع معدل خلايا الدم الحمراء.

الإصابة بمرض ليبر.

إلحاق الضرر بالعصب البصري وبالتالي الإصابة بفقدان البصر.

الإصابة بمرض فقر الدم.

ويجب تنبيه الأمهات خلال فترة الحمل والرضاعة الامتناع عن تأخذ جرعات هذا الفيتامين، للحفاظ على صحة الجسم والجنين، بالرغم من أن الجرعة المسموح بها عن طريق الفم هي 2.6 ميكروغرام يوميا.

تذكرة بمصادر فيتامين B12

الكلية والكبد: وخاصة التي تعود إلى حيوان الضأن

المحار: وهي نوع من القشريات، وعلاوة على هذا الفيتامين، فهي غنية بالبروتين والحديد .

سمك السردين: تحتوي أيضا على نسبة عالية من الأحماض الدهنية -أوميغا 3-.

لحم البقر: فهو يحتوي أيضا على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والسيلينيوم والزنك.

الحبوب الكاملة: فهي تحتوي على الألياف والفيتامينات أيضا.

سمك التونة: غني أيضا بالبروتينات الخالية من الدهون والفيتامينات والمعادن.

سمك السلمون: فهو غني بالأحماض الدهنية، وللفيتامينات والبروتين أيضا.

حليب الصويا واللوز والأرز: غني أيضا بالبروتين.

البيض: مصدر غني بالبروتين ومجموعة متنوعة من الفيتامينات وخاصة فيتامين B2.

الحليب ومشتقاته: مثل الزبادي والجبن، فهي تحتوي على كمية كبيرة من البروتين والمعادن.