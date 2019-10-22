أصالة نصري تعلق على أنباء انفصالها عن زوجها طارق العريان

خرجت الفنانة أصالة نصري عن صمتها وحسمت الجدل الحاصل حول انفصالها عن زوجها المخرج والمنتج طارق العريان ، عقبِّ خيانته لها مع إحدى الفنانات الشابات .

نشرت أصالة صورة تجمعها بزوجها عبر إحدى صفحاتها الرسمية ، وعلقت عليها قائلة : ” لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي بزوجي ووالد أبنائي … أرجو عدم اختلاق القصص … مثلنا مثل الجميع نختلف … ولكن في أوج خلافنا ( العادي ) نكنُّ لبعض كلَّ مشاعر الاحترام والفخر ” .

وأضافت : ” كرامته من كرامتي … وهو لم يخذلني وأنا لنّ أخذله ، وقد صانَّ عشرتي … خلافنا دائماً بسبب انشغالنا … ولا شيء أكثر … إن كان هناك خبر لما ترددت بإخباركم … شكراً لسعة صدركم … وأرجو مراعاة مشاعري ” .

وكانت الشائعات التي انطلقت قبل أيامٍ قليلة أكدت انفصال الزوجين بسبب الخيانة ، وهو مالم يحدث كما أشارت الفنانة السورية ، وإن ألمحت إلى أن هناك خلاف حاصل بينهما إلا أنها نوهت إلى أنه خلاف عادي لا أكثر .

يشار إلى أن أصالة نصري تزوجت من طارق العريان منذ ثلاث عشرة عاماً ، وأنجبت منه توأم هما ( علي و أدم ) .