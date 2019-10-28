أسيل عمران تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها لجين بأجواء مُبهجة ( فيديو )

احتفلت الفنانة أسيل عمران بعيد ميلاد شقيقتها الإعلامية السعودية لجين عمران ، ضمن حفلٍ صغير أقيم في منزل الأخيرة اقتصر على وجود أشقائهم وأصدقائهم المقربين ، والذي كان من أبرزهم الإعلامية مهيرة عبد العزيز .

وأطلت لجين خلال الحفل بفستان وردي أنيق متوسط الطول بتصميم الـ Off Shoulder ، بينما تألقت شقيقتها أسيل بـ تنورة طويلة جمعت عدة ألوان نسقتها مع بلوز بادي أسود اللون .

ورصدت بعض المقاطع المصورة التي سُربت من الحفل بعض اللقطات العفوية التي قامت بها الإعلامية السعودية خاصة أثناء تفاعلها مع نصيحة شقيقتها أسيل التي نصحتها بالتوقف عن تقطيع قالب الحلوى ، وإطفاء الشموع أولاً .

فرصدت الكاميرا تصرف لجين الطريف التي أبدت بتعبيرات وجهها شعورها بالتعب إثر إطفائها الشموع .

يشار إلى أن الإعلامية لجين عمران لطالما تغنت بالعلاقة القوية والمميزة التي تجمعها بأفراد عائلتها وبشكلٍ رئيسي مع شقيقتها الصغرى الفنانة أسيل عمران .