أسباب و علاج مشكلة الكلف في الوجه وبعض الوصفات السهلة

تتمكن بعض السيدان من علاج مشكلة ظهور الكلف بطرق طبيعية أو صيدلانية، ومن أهم طرق العلاج الطبيعية هي استخدام العسل والكركم.

إذ يعتبر الكلف من أكثر المشاكل التي تصيب البشرة ويسبب تشوه منظرها الجمالي، ويكون الكلف على شكل بقع بنية اللون أو رمادية أو سوداء خفيفة تتوزع على البشرة وعادة يكون متركزا على الوجنتين والجبهة والصدر والأنف، حيث يظهر الجلد غامقا في أماكن وبلونه الطبيعي في أماكن أخرى، ويظهر الكلف نتيجة لأسباب عدة.

أسباب و علاج الكلف :

أسباب ظهور الكلف

حمل المرأة، حيث يسبب الحمل حدوث خلل في هرمونات جسم المرأة، مما يسبب ظهور الكلف.

كثرة التعرض لأشعة الشمس دون استخدام واقي شمس مناسب.

حدوث زيادة في إفراز صبغة الميلانين في أماكن معينة من الجلد دون الأخرى.

تناول المرأة لأدوية تنظيم الأسرة ومنع الحمل.

أسباب جينية وراثية.

وجود قصور في عمل الغدة الدرقية، مما يسبب خلل في إنتاج هرموناتها ويظهر هذا واضحا على البشرة.

كثرة التعرض للقلق والتوتر والضغوطات النفسية والعصبية.

علاج الكلف بالعسل والكركم

المكونات:

عسل نحل طبيعي.

كركم مطحون.

طريقة التحضير:

نخلط كلا من الكركم والعسل بكميات مناسبة، ونطبق الخليط على الأماكن المصابة بالكلف.

نترك الخليط على البشرة لمدة ساعة ومن ثم نغسل الوجه بالماء البارد أو نمسحه بقطنة مغموسة بالحليب للتخلص من اللون الأصفر الذي يتركه الكركم على البشرة.

نكرر الوصفة لمدة شهر كامل للحصول على النتيجة المطلوبة.

يعمل هذا القناع على منح النضارة والحيوية والإشراقة للبشرة كما يخلصها من بقع الكلف، كما يمنح الترطيب للعميق للبشرة ويعالج الجفاف والتشققات، ويعالج حروق الشمس السطحية، والدمامل، والأكزيما، ويقلل ظهور التجاعيد.

يمنع وضع هذا القناع قرب المنطقة المحيطة بالعينين، كما يمنع وضعه قرب فتحات الأنف وحواف الشفاه، حتى لا يسبب التحسس أو ظهور البثور الصغيرة على البشرة.

قناع الكركم والعسل وصفار البيض

المكونات: صفار بيضة واحدة، ملعقة صغيرة من عسل النحل، ملعقة من بودرة الكركم.

طريقة التحضير: نمزج العسل مع الكركم مع صفار البيضة جيدا، ومن ثم نطبق المزيج على المناطق المصابة بالكلف لمدة نصف ساعة، وبعدها يغسل الوجه بالماء.

قناع الكركم مع لبن الزبادي

المكونات: كركم، لبن زبادي

طريقة التحضير: نمزج الكركم مع لبن الزبادي ونطبقه على البشرة لمدة ربع ساعة ومن ثم نغسلها بالماء الفاتر، حيث يعمل هذا المزيج في تخليص البشرة من الكلف ومنحها النضارة الحيوية والإشراق، كما يخلصها من حروق الشمس.

وصفات أخرى تساعد في علاج الكلف:

ستخدام عصير البقدونس: يعمل البقدونس بخصائصه القابضة على تنظيف البشرة وإضفاء النقاء والنضارة والحيوية، ويتم ذلك بمزج كميات من عصير البقدونس والتوت البري والبرتقال إلى عصير الليمون ووضعه على الوجه أو الرقبة أو الصدر وفي أي مكان لتواجد الكلف.

فاكهة الفراولة: التي تحتوي على حامض الستريك المفيد وبشكل كبير في مكافحة ظهور الكلف وآثاره، حيث نعمل على هرس بعض حبات الفراولة، ودهن البشرة بها لمدة لا تزيد عن (5) دقائق وبشكل يومي.

استخدام فيتامين (E): الغني بمقومات الغذاء الضروري لصحة وسلامة البشرة وإكسابها النضارة والحيوية، ودوره المساعد في التخلص من مشكلة الكلف، ويتم شراؤه من الصيدليات على شكل كبسولات (فيتامين E) ونعمل على إفراغ محتوى الكبسولة على الوجه مع المواظبة على استخدامه بشكل يومي لإعطاء نتائج جيدة.

استعمال اللبن: يعتبر اللبن من أهم المواد المستخدمة في عمليات تقشير البشرة، والتي ينصح به أطباء التجميل، لما يحتوي على حامض اللاكتيك المهم في الحماية من الجفاف وتقشير البشرة من الجلد الميت ومعالجة بقع الكلف الظاهرة، وينصح بوضعه على الوجه يومياً لدقائق قليلة ومن ثم غسله بالماء.