أسباب السمنة عند الأطفال ونصائح لعلاج هذه المشكلة

تزداد قابلية الجسم للتعرض إلى اضطرابات صحية عديدة منها السمنة ، وخاصة عند الأطفال في بداية مرحلة النمو.

وتعرف تلك الفترة بأنها الحالة الطبية التي تتراكم فيها الدهون الزائدة في جسم الطفل، وينتج عنها زيادة في وزنه عن المعدل الطبيعي، وترتبط هذه الزيادة بزيادة خطر إصابة الطفل بالأمراض الصحية غير السارية في سن مبكرة، مثل: السكري، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، والأمراض القلبية والوعائية.

تشخيص السمنة عند الأطفال

يعتمد تشخيص السمنة عند الأطفال على مؤشر كتلة الجسم بالنسبة إلى عمر الطفل وطوله.

تؤخذ بعين الاعتبار عوامل تشخيصية أخرى مثل: مخطط تطور الطفل، ومستوى نشاطه، ونظامه الغذائي، والتاريخ العائلي للإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة مثل السكري.

تمثل نسبة معدل كتلة الجسم أكثر المؤشرات استخداما لتحديد معدل زيادة وزن الطفل وحجمه.

تدل قراءة الحالة التي تكون فيها كتلة جسم الطفل تساوي 95% أو تزيد عنها على وجود مشكلة السمنة.

أسباب السمنة عند الأطفال

وجود اضطرابات هرمونية في الغدد الصماء، منها انخفاض نشاط الغدة الدرقية أو النخامية، التي تنظم عمليات التمثيل الغذائي، وتمنح الجسم القدرة على تحويل سكر الجلوكوز إلى طاقة.

نقص إنتاج هرمونيْ الغيرلين واللبتين، اللذين يتحكمان في الشهية، من خلال تأثيرهما على الجهاز العصبي المركزي.

قلة نسبة الأكسجين الواصلة إلى أجهزة الجسم.

نمط الحياة السكوني، وقلة النشاط البدني.

العادات الغذائية السيئة، مثل: الإفراط في تناول الوجبات السريعة والأطعمة عالية السعرات، أو الأكل قبل النوم مباشرة، أو إهمال تناول وجبة الإفطار التي تنشط عمليات الأيض، أو عدم التنويع في الوجبات الغذائية اليومية.

انخفاض معدل الهرمونات الذكرية لدى الأطفال الذكور.

التاريخ العائلي للإصابة بالسمنة.

التعرض للضغوط النفسية التي قد تدفع إلى الشراهة المفرطة.

العوامل الوراثية، كوجود خلل وظيفي في الجينات.

مضاعفات السمنة عند الأطفال

المضاعفات الصحية:

الإصابة بالمستوى الثاني من داء السكري.

ارتفاع نسبة الكوليسترول وضغط الدم.

اضطرابات النوم.

الاضطرابات التنفسية، مثل: الربو ومشاكل متعلقة بالرئتيْن.

ملازمة التمثيل الغذائي.

زيادة الخلايا الدهنية للدهون الحشوية من مستويات البلازما.

مشاكل في العظام والمفاصل.

البلوغ المبكر.

الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

المضاعفات النفسية:

التنمر وضعف تقدير الذات.

الاكتئاب.

تفاقم الشعور بالخجل.

اضطرابات سلوكية وتعليمية.

علاج السمنة عند الأطفال

تحقق بعض العادات خسارة تدريجية صحية للوزن، منها:

اعتماد نظام غذائي متوازن، والتركيز على الخيارات الصحية، أو اتباع برامج الحمية الغذائية.

المداومة على ممارسة الرياضة، وزيادة النشاط الفيزيائي.

متابعة الصحة النفسية للطفل.