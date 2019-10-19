أخطاء شائعة تقوم بها النساء من بينها تجنب العدسات اللاصقة!

كثيرة هي العادات التي تقوم بها النساء بصورة منتظمة دورية أو عشوائية، معتقدين أنها صحيحة و صحية إلا أن بعضها يندرج تحت قائمة الأخطاء الشائعة.

تلك العادات إما تكون متوارثة من الجدات والأمهات أو بسبب اطلاع خاطئ على بعض المعلومات عبر الانترنت، و فيما يلي نذكر بعض من هذه العادات.

اخطاء شائعة تقوم بها النساء

1- تناول السلطة عوضا عن وجبات المطاعم دائما

كثير من المطاعم تقدم أطباق السلطة بإضافات كقطع الدجاج المشوية، المقلية، و قطع من الخبز المحمص عدا عن الخلطات كاملة الدسم (كخلطة السيزر).

و بالتالي فإن طبق السلطة أصبح يحوي سعرات حرارية مماثلة لغيره من الوجبات المقدمة في المطاعم.

2- ممارسة الرياضة و الاستماع إلى الموسيقى بصوت مرتفع.

يعتقد البعض منا أنه كلما كان صوت الإيقاعات الموسيقية مرتفع كما تحمسنا أثناء ممارسة الرياضة و لكن المعدل الطبيعي للصوت 60-120 ديسيبل

و قد أثبتت الدراسات أن التعرض المستمر لما هو أعلى من 85 من أصوات قد يسبب فقدان السمع.

لحماية أذنيك حاولي أن تجعلي درجة الصوت ما بين 10-50% من الدرجة المتاحة على مشغل الموسيقى الخاص بك أو يمكنك أن تجربة السماعات التي تعمل على عزل الضوضاء المحيطة.

3- تجنب الميزان

من منا ليس لديها رهاب الميزان، من المتعارف أن الميزان أحد ألد أعداء المرأة فهي تتجنب الوقوف عليه لأسابيع و قد تصل لأشهر!

و لكن إذا كنت تحاولين فقدان شيئا من وزنك قومي بالوقوف على الميزان شهريا على الأقل كما يمكنك أن تجعلي قياس وزنك عادة جديدة تقومين بها صباحا بعد كل استحمام.

أما إذا كنت تودين الحفاظ على ثبات وزنك، قفي على الميزان بشكل اسبوعي على الأقل.

4- استخدام واقي الشمس

من المعروف أن الوقاية من الشمس شيء مهم و ضروري للحماية من حروق البشرة و التجاعيد و الوقاية من سرطان الجلد.

لكن هناك دراسات أشارت إلى أن 9 من 10 أشخاص لا يستخدمون مستحضرات الوقاية من الشمس بشكل صحيح أن 25% فقط الذين يقومون بتغطية كامل الجسم بواقي الشمس أما الباقون فيضعونه فقط على الأجزاء التي تتعرض لأشعة الشمس كالوجه و الرقبة و اليدين.

5- تجنب النساء لرفع الأثقال

بعض النساء يتجنبن رفع الأثقال خلال ممارسة الرياضة لاعتقادهن أنهن سيكتسبن جسدا تنقصه الأنوثة.

و لكن ذلك غير صحيح فرفع أوزان معقولة تكسبك جسدا أكثر تناسقا و مشدودا.

لذا قومي برفع الأوزان خفيفة من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع لمدة 30 دقيقة لكل جلسة.

6- ارتداء العدسات اللاصقة

إذا كنت ممن يرتدين العدسات اللاصقة بكثرة يجدر بك أن تعلمي أن العين لا تعمل بكل طاقتها أثناء مرضك (كإصابتك بالزكام) حيث تنخفض نسبة إنتاجها للدموع و بالتالي تكونين أكثر عرضة للإصابة بالرمد.

لتجنب ذلك ننصحك باستبدال العدسات اللاصقة بالنظارات الطبية عند المرض إلى أن تتحسنين، كما يفضل أن تستخدمي العدسات اليومية للوقاية من أن أمراض العين.