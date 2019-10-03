أحمد الفيشاوي يفعلها من جديد ويُقبِل زوجته على الملأ ( فيديو )

عاد الفنان أحمد الفيشاوي لإثارة الجدل في أوساط الجمهور ونشر مقطع فيديو جديد يوثق إحدى اللحظات الحميمة التي جمعته بزوجته السيدة ندى كامل .

ظهر الفيشاوي في الشريط المصور الذي شاركه عبر حسابه الرسمي في تطبيق إنستقرام ، وهو يقف إلى جانب زوجته التي بدأت بمغازلته قبل أن تقترب لتطبع قبلة على وجنته ، ليفاجئها ويقبلها على فمها .

وأعرب عدد كبير من المتابعين عن استيائهم من تصرفات النجم الشاب ومن تكرار هذه الحركات أمام الكاميرا ، لافتين إلى أنه من الأجدر به الحفاظ على خصوصيته بعيداً عن الأعين ، فحياته الخاصة لاتهم أحداً من الجمهور .

يشار إلى أن بعض الشائعات انتشرت خلال الفترة الماضية حول انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته بعد إشكال حصل بينهما ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي ، ليتبين لاحقاً أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة .