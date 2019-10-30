أحلام تّطِلُ على الجمهور برشاقة عارضات الأزياء ( صور )

تخضع الفنانة الإماراتية أحلام لجلسات تصوير مختلفة وبشكلٍ دوريّ ، تستعرض من خلالها التغيرات الكبيرة التي طرأت على شكلها الخارجي لا سيما أنها فقدت الكثير من الوزن ، عُقبَّ اتباعها حمية غذائية قاسية ( بحسب ما صرحت ) .

ونشرت النجمة الشهيرة اليوم مجموعة من الصور الجديد لها ، ظهرت فيها وهي ترتدي جمبسوت جينز أظهر رشاقتها العالية ، وطغى على الجلسة أناقة الفنانة وأسلوبها العصري في الظهور ، كما جمالها الواضح حيث بدت أصغر من عمرها بسنوات .

يذكر أن أحلام تشارك حالياً في الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب ” ذا فويس ” إلى جانب كلٍ من راغب علامة ، سميرة سعيد ومحمد حماقي .

وانتهت مؤخراً من مرحلة الصوت وبس والتي تشترط عليهم انتقاء الأصوات دون رؤية المشترك ، وانتقلت مع الحكام إلى مرحلة المواجهة عبر الفرق والعروض المباشرة .