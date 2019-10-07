أحلام تُخضع زوجها لتحقيق .. والسبب كيم كارداشيان ( فيديو )

فتحت الفنانة الإماراتية أحلام تحقيقاً عفوياً أمام الجمهور مع زوجها السيد مبارك الهاجري ، وتوجهت له بأسلوب طريف بالسؤال حول تفاعله مع صورة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان .
وكانت النجمة الإماراتية توعدت زوجها قبل أيام قليلة على تفاعله من خلال مقطع فيديو طريف نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق ” سناب شات ” وثقّت فيه تهديدها له وقالت : ” أبو محمد مسوي لايك … يا ويلك مني ” .
وعادت أحلام ووثقت استجوابها لزوجها بشريط فيديو شاركته عبر التطبيق نفسه حيث وجهت له تساؤلاً واضحاً حول مشاعره اتجاه النجمة العالمية ، فتهرب من الإجابة ورد عليها بالقول : ” إذا أردتِ أن أجيب … أنت تتحملين المسؤولية “.
وعندما أراد الإجابة قاطعته النجمة الشهيرة بشكل صريح ، وقالت هو وضع علامة الإعجاب لأنه نفس نوع الفونديشن الذي استخدمه … كلما أضعه يقول لي أني ازددت جمالاً .
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أثار المقطع تفاعلاً واسعاً على الكثير من الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق إنستقرام ، وشدد البعض على خفة ظل الفنانة وردة فعلها الظريفة ، ولفتوا إلى التعامل الجميل والعلاقة الأجمل التي تجمعها بزوجها مبارك الهاجري .