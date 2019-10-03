أحلام تتوعد زوجها والسبب كيم كارداشيان ( فيديو )

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بشريط فيديو نشرته الفنانة أحلام عبر حسابها الخاص على تطبيق سناب شات ، سُمع به صوتها وهي تنصح المتابعات بتصفح أحد المواقع التي كانت تزورها حيث سلطت الكاميرا على هاتفها لتظهره لهم .
وفوجئت بظهور إعجاب من زوجها مبارك الهاجري على صورة للنجمة كيم كارداشيان ، مما أثار عندها ردة فعل طريفة حيث أعادت ذكر اسمه لأكثر من مرة وتساءلت حول إعجابه بالصورة وقالت ضاحكة : ” يا ويلك مني … ما رح تشوف الحساب مرة ثانية ” .
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. الفنانه #احلام_الشامسي اثناء اعلانها عن منتج اكتشفت انه زوجها حاط لايك على صورة كيم كارداشيان . . @fattybrownstore_ @fattybrownstore_ يوجد لدينا جميع انوع الشعر الطبيعي هندي برازيلي افريقي يوجد لدينا جميع الأطوال والاوان والمديلات باروكه الجذور ( باروكه الخفيه) باروكه المشاهير تنفرق من جميع الجهات جميع التسريحات منابت وبويصلات شعر حقيقيه اكستنشن كلبسات و خياطه وتيب لاصق وغطاء الصلع ريحي شعرك وحصلي على شعر طبيعي ١٠٠٪ صبغه فير سيشور غسيل بأسعار مغريه @fattybrownstore_ @fattybrownstore_
وسألت : ” أبو محمد شوه الحركات ؟ … أنت بالبيت ؟ … أنا جاية اليوم ” ، وأثار المقطع تفاعلاً واسعاً على الكثير من الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق إنستقرام .
وشدد البعض على خفة ظل الفنانة أحلام وردت فعلها الظريفة ، ولفتوا إلى التعامل الجميل والعلاقة الأجمل التي تجمعها بزوجها مبارك الهاجري .