أحلام تتوعد زوجها والسبب كيم كارداشيان ( فيديو )

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بشريط فيديو نشرته الفنانة أحلام عبر حسابها الخاص على تطبيق سناب شات ، سُمع به صوتها وهي تنصح المتابعات بتصفح أحد المواقع التي كانت تزورها حيث سلطت الكاميرا على هاتفها لتظهره لهم .

وفوجئت بظهور إعجاب من زوجها مبارك الهاجري على صورة للنجمة كيم كارداشيان ، مما أثار عندها ردة فعل طريفة حيث أعادت ذكر اسمه لأكثر من مرة وتساءلت حول إعجابه بالصورة وقالت ضاحكة : ” يا ويلك مني … ما رح تشوف الحساب مرة ثانية ” .

وسألت : ” أبو محمد شوه الحركات ؟ … أنت بالبيت ؟ … أنا جاية اليوم ” ، وأثار المقطع تفاعلاً واسعاً على الكثير من الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق إنستقرام .

وشدد البعض على خفة ظل الفنانة أحلام وردت فعلها الظريفة ، ولفتوا إلى التعامل الجميل والعلاقة الأجمل التي تجمعها بزوجها مبارك الهاجري .