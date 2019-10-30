شركة “آبل” تبهر العالم بهاتفها الذكي الجديد .. آيفون 5G

تستعد شركة آبل لطرح هاتفها الجديد من آيفون ، والذي سيشكل ثورة في عالم الانترت وخاصة أنه سيكون بمقدوره دعم شريح الجيل الخامس .

ونشرت صحيفة “نيكي آسيان ريفيو” أن شركة آبل ستطلق قريباً أول مجموعة لها من آيفون الداعم للجيل الخامس، وقد حددت الشركة سقفا عاليا للمبيعات .

ونوّهت الصحيفة إلى أنها المرة الأولى التي تطرح فيها شركة آبل iPhone 5G ، مبينة أنه سيكون هناك 3 أصناف منها، و ستحمل شريحة مودم 5G صممتها شركة كوالكوم إنك .

وطرحت الشهر الماضي شركة آبل ثلاث نسخ جديدة من iPhone 11 وذكرت وسائل إعلامية أن الهواتف الثلاثة الجديدة من أيفون هي iPhone 11 و iPhone 11 pro بالإضافة إلى نسخة iPhone 11 pro max ، التي بدت كأنها كاميرا أكثر منها كهاتف.

وسبق وتوقع مركز IDC للأبحاث انخفاض مبيعات iPhone 15% خلال العام الحالي بسبب امتلاك معظم المستهلكين هاتف ذكي ورجح أنهم سيحجمون عن شراء الإصدار الجديد لعدم وجود تحديثات مميزة، و غياب تقنية الـ G5 .