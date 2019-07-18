ميريام فارس تضج جمالاً في إعلان Red Tag ( فيديو )

أعلنت الفنانة ميريام فارس عن طرح علامة Red Tag تشكيلة جديدة بعنوان The Dress Code وذلك عبر مقطع فيديو مصور أطلت خلاله وهي بكامل أناقتها .

ميريام التي تعد الوجه الإعلاني للماركة التجارية بدت في الفيديو وهي تستعرض مجموعة من التصاميم تنقلت فيها بين الفساتين والسلوبيت ، وروجت للتشكيلة الجديدة وكتبت :

” طلة مثالية مبتكرة بكل دقة وعناية … والمصممة لتتألقي معها طوال العيد …. ”



https://www.instagram.com/p/B0EQl4UFyAX/



وكانت ميريام فارس اختيرت كوجه دعائي لـ Red Tag خلفاً لمواطنتها سيرين عبد النور وذلك قبيل الوعكة الصحية التي آلمت بها العام الماضي وروجت للعلامة التجارية عبر عدة مقاطع نشرتهم على صفحتها الرسمية على إنستقرام .

